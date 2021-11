Violenze su bimbe e ragazzine, l'allarme di Terre des Hommes

Quindici milioni di ragazze adolescenti hanno subito rapporti sessuali contro la loro volontà, nella maggior parte dei casi da mariti, partner e fidanzati (o ex). E la violenza nei confronti di bambine e ragazze corre anche sul web: il 52% di adolescenti e giovani donne nel mondo ha subito abusi online. Già a partire dagli 8 anni di età le bambine subiscono abusi tramite internet, mentre la maggior parte delle ragazze viene molestata per la prima volta tra i 14 e i 16 anni. Questi i dati elaborati da Terre des Hommes, che in Italia segnala - in base ai dati della direzione centrale della polizia criminale - che il 65 per cento dei minori è femmmina. Si tratta di 3762 bambine e ragazze che hanno subito maltrattamenti nel 2020. Tra loro, 488 piccole vittime di violenze.

