Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 7, 2019

Lunedì 7 Ottobre 2019, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un manichino dell'attivista svedeseè stato “impiccato” questa notte sul cavalcavia di via Isacco Newton, in direzione dell'autostrada Roma-Fiumicino. Ignoti gli autori del gesto, che hanno lasciato con il fantoccio anche un cartello con la scritta «Greta it's your God» (Greta è il vostro dio). Il manichino è stato rimosso dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con gli agenti del commissariato San Paolo.Il fatto è stato commentato anche dalla sindaca, che su Twitter ha postato un'immagine del manichino con le trecce appeso al ponte: «Vergognoso il manichino diritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma».Foto copertina tweet