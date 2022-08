Virus a Gallipoli? I racconti su TikTok: «Batterio nell'acqua. Occhi rossi, tosse e febbre alta»

Tosse, febbre, mal di gola. Ma non è Covid. Sono i sintomi di chi torna della vacanze a Gallipoli, Riccione, Pag (Croazia), Corfù (Grecia) e li condivide su TikTok. Un nuovo virus? «Quando vai a Gallipoli e ti prendi un virus che non è Covid», racconta Paola sulla piattaforma social. Ma non è l'unica. All'esperienza della ragazza se ne aggiungo altre diffuse attraverso video in cui giovanissimi mostrano il termometro sopra i 38, mascherine e tosse frequente.

Virus a Gallipoli? I sintomi

I ragazzi lamentano occhi rossi, spossatezza, raffreddore, tosse, febbre, mal di gola. Al tampone, tuttavia, nessuno di loro risulta positivo al Covid. C'è però un fattore comune. Ed è la giovane età di chi condivide la malattia. Un fattore che ha destato molti dubbi, anche perché in queste località spesso ci si diverte e si fa tardi la sera: senza troppo badare alla salute.

«Batterio nell'acqua»

L'allarme cresce sui social per il virus di origine sconosciuta. Alcuni utenti dicono di utilizzare l’acqua nelle bottiglie per lavarsi, perché sono convinti che questo batterio sia presente nell’acqua del rubinetto. «Credevo fosse per l’aria condizionata - scrive Marta nei commenti al video -, ma a questo punto credo sia qualche batterio nell’acqua».

La paura è che possa trattarsi dell'escherichia coli: un batterio di comune riscontro nell'intestino umano, ma anche in quello di diversi altri animali a sangue caldo (omeotermi). Il microrganismo che era stato riscontrato nel mare della riviera emiliano-romagnola. Ma sono rientrati nei limiti in tutti i punti dove si erano registrate anomalie.

Le reazioni

«Ma sicuramente tra l’aria condizionata, le serate in disco e il vento che c’è in salento penso sia normale tornare malati», commenta un'utente. E chi ha condiviso il video risonde: «Si infatti spero sia solo questo».