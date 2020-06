Virus, il bollettino: calano i positivi (210): il 70% in Lombardia. Otto regioni a zero contagi

Calano i nuovi positivi 210, rispetto ai 301 di ieri. Di questi quasi il 70% (143) sono in Lombardia. In leggero aumento i morti: 34, ieri se ne registravano 26. Otto regioni a zero contagio. E sono Campania, Puglia, Trento, Bolzano, Valle d'Aosstra, Calabria, Molise e Basilicata. Ecco gli ultimi dati sul coronavirus in Italia secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile.

I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 237.500. Le persone attualmente positive 24.569.

Campania. Nessun decesso e nessun nuovo contagio nella giornata di oggi in Campania. L'unità di crisi della Regione Campania comunica che nelle ultime 24 ore sono stati esaminati 1.282 tamponi, nessuno dei quali è risultato positivo. il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza resta quindi 4.613, mentre il totale complessivo dei tamponi analizzati è 242.662. il totale dei deceduti resta 430. sono 3910 i guariti (3.903 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti) con un aumento di 16 unità rispetto al dato di ieri.

Piemonte L'unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 22.755 (+193 rispetto a ieri), di cui 2579 (+59) Alessandria, 1292 (+11) Asti, 802 a Biella, 2176(+8) Cuneo, 2011 (+5 ) Novara, 11.869 (+ 108) Torino, 958 (+1 ) Vercelli, 917 nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 151 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 1867 sono 'in via di guarigionè, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo.

Nel Lazio si registrano oggi altri 9 casi positivi al Covid-19, di cui 7 a Roma città. In particolare, un solo caso è collegato al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana. È quanto emerge dal report delle Asl, reso noto dalla Regione Lazio.

