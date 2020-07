Virus Lazio, 20 nuovi casi: 16 di importazione. A Civitavecchia positivo bimbo di un anno

Lazio, ecco il bollettino: il nuovo dato è di 20 casi. Coronavirus nel, ecco il bollettino: il nuovo dato è di 20 casi.

Dei nuovi casi l’80% sono quelli di importazione (16). Di questi casi di importazione 12 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati - commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Un caso di rientro dall’Ucraina, una donna di rientro dal Messico, un uomo dal Montenegro e un uomo da Afghanistan. E’ la dimostrazione che in questa fase sono indispensabili i controlli in entrata e l’isolamento. I casi di importazione si confermano la prevalenza , mentre sta proseguendo con buoni risultati l’attività di contact tracing per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione

Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Altri due casi sono riferiti ad un uomo di rientro dal Montenegro posto in isolamento e un uomo afgano ricoverato allo Spallanzani. Nella Asl Roma 3 un nuovo caso di un uomo di 75 anni positivo al tampone prescritto dal medico di medicina generale. Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24h si tratta di un bambino di un anno a Civitavecchia ora trasferito al Bambino Gesù di Palidoro. Avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h e riguarda una donna rientrata dall’Ucraina. Sono state avviate le procedure del contact tracing internazionale. Infine per quanto riguarda le province registriamo un solo caso nelle ultime 24h nella Asl di Latina si tratta di una donna di 28 anni di rientro dal Messico per il quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Rieti si conferma per il quinto giorno consecutivo Covid Free, mentre a Frosinone rimane un solo caso in isolamento. Si registrano zero decessi nelle ultime 24h ci ha permesso di eseguire nella sola giornata di ieri 1.600 tamponi - prosegue D'Amato -. Nella Asl Roma 1 due i casi odierni di due donne in fase di pre-ospedalizzazione all’Umberto I. Nella Asl Roma 2 dei 14 nuovi casi sono 12 quelli riferiti all’esito dei tamponi sullarichiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Altri due casi sono riferiti ad un uomo di rientro dal Montenegro posto in isolamento e un uomo afgano ricoverato allo Spallanzani. Nella Asl Roma 3 un nuovo caso di un uomo di 75 anni positivo al tampone prescritto dal medico di medicina generale. Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24h si tratta diora trasferito al Bambino Gesù di Palidoro. Avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h e riguarda una donna rientrata dall’Ucraina. Sono state avviate le procedure del contact tracing internazionale. Infine per quanto riguarda le province registriamo un solo caso nelle ultime 24h nella Asl di Latina si tratta di unaper il quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Rieti si conferma per il quinto giorno consecutivo Covid Free, mentre a Frosinone rimane un solo caso in isolamento. Si registrano zero decessi nelle ultime 24h

.

Ultimo aggiornamento: 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», conclude l'assessore