Virus respiratorio sinciziale, boom di casi a Lodi: sette ricoverati tra neonati e bambini

Sono 7 i bambini ricoverati per virus sinciziale nel reparto di Pediatria dell'ospedale Maggiore di Lodi. Il virus respiratorio Rsv ha registrato un boom di contagi tra i più piccoli in questo inizio di stagione invernale, un ”effetto rimbalzo” dopo la tregua dello scorso anno, come ha spiegato Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip). Solo lo scorso 8 novembre sono state 2 le vittime del virus, rispettivamente di 5 e 11 mesi.

Lodi, 7 bambini ricoverati per virus sinciziale

Nel reparto di Pediatria dell'ospedale Maggiore di Lodi sono ricoverati sette bimbi con il virus sinciziale, causa di infezione dell'apparato respiratorio, in particolare nei più piccoli. Hanno da un mese ai due anni di vita. I primi bambini con i sintomi della malattia sono iniziati ad arrivare a fine settembre e, da allora a oggi, ne sono stati curati una ventina. Al momento non si sono registrati decessi nella struttura.

In un solo giorno lo scorso 8 novembre sono morti dopo averlo contratto due bambini, uno a Castellammare di Stabia e uno alla Spezia. Ma anche Vittoria, la figlia di sette mesi di Fedez e Chiara Ferragni, ne è stata colpita ed è stata ricoverata in ospedale a Milano.

Sintomi, prevenzione e cure per il virus sinciziale

I bimbi hanno tosse e difficoltà a respirare. L’apnea è il sintomo tipico dell’infezione per i piccoli con meno di 6 mesi. Una visita del medico accerta, in questi casi, una malattia dell’apparato respiratorio: molto spesso una bronchiolite e meno frequentemente una polmonite.

Alcune regole anti-contagio sono simili a quelle che si usano per evitare quelli da Sars Cov-2, il virus che causa la Covid-19. Quando in casa si ha un bimbo che ha un virus respiratorio, l’importante è seguire i suggerimenti più classici di igiene: lavarsi le mani spesso e, per ridurre il rischio di contagio, bisogna evitare i contatti fisici stretti.

In aumento il rischio bronchiolite per i più piccoli: primo allarme l'affaticamento respiratorio

Nella maggior parte dei casi non si ricovera. I sintomi si trattano a casa. Importante è evitare che il bimbo si disidrati e che i genitori controllino con cura che non ci sia un aggravamento dei sintomi.

Oggi non esiste un vaccino per prevenire il Vrs. Chi ne è affetto in forma grave può aver bisogno di un ricovero in ospedale. Viene somministrato ossigeno e un antivirale, la ribavirina, che viene data solo nei casi in cui i sistemi immunitari sono particolarmente deboli.