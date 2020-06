Abusa della nipote tredicenne, arrestato quarantenne del Viterbese

Abusi sulla nipotina 13enne, arrestato quarantenne del Viterbese. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Viterbo, al termine di un'accurata indagine della Squadra mobile della questura del capoluogo.



L'uomo è indagato per violenza sessuale in danno di minore, delitto che sarebbe stato ripetutamente commesso. La vittima sarebbe la nipote 13enne, residente nello stesso Comune.



I fatti contestati sono risalenti alla fine del mese di aprile e all'inizio del maggio scorso. Gli investigatori della polizia hanno raccolto la denuncia della madre della giovanissima vittima, e con un'attività investigativa serrata, coordinata dalla Procura della Repubblica di Viterbo, hanno ottenuto riscontri ed elementi di prova idonei all'applicazione della citata misura cautelare, poi eseguita a metà maggio 2020.