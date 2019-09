Bambina disabile violentata dal fisioterapista: la piccola ha solo 8 anni

Undiè statocon l'accusa diaggravata continuata persu una. Il gip di Viterbo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo accusato di avere abusato «sino ai primi giorni di settembre - spiega in una nota il procuratore di Viterbo, Paolo Auriemma - nell'ambito di attività privata svolta a domicilio ai danni di una, residente nel viterbese e affetta da disabilità ».A far scattare le indagini della squadra mobile di Viterbo la denuncia presentata dai genitori della bambina. L'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare «all'esito della quale è stato trovato materiale informatico, ancora in fase di analisi per gli eventuali ulteriori risvolti di carattere penale». Arrestato, è stato portato nel carcere Mammagialla mentre proseguono le indagini per accertare ulteriori episodi di violenza.