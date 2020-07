Cinghiali in città: ora attraversano la strada sulle strisce pedonali

Passeggia indisturbato un cinghiale in via Vicenza, zona semicentrale di Viterbo. L’animale selvatico è stato notato mentre attraversa la strada quasi sulle strisce pedonali da diversi passanti e automobilisti, che non hanno esitato a scattare foto e video.

Non è il primo cinghiale che si addentra in città. Negli ultimi mesi le segnalazioni sono state numerose. Sembra che questi animali ormai abbiano preso confidenza con la zona del Murialdo, a ridosso con il parco urbano dell'Arcionello, e sempre più spesso si avvicinano al centro abitato.

Alcuni sono stati immortalati anche nel parchetto pubblico di fronte alla sede della Polizia locale. E più di qualche viterbese è riuscito a farsi un selfie col cinghiale.

Ultimo aggiornamento: 19:30

