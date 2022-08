Viterbo, incendio in un appartamento: ragazza 23enne si lancia dalla finestra, è grave

Un incendio si è sviluippato questo pomeriggio in via Monte Grappa, zona semicentrale di Viterbo. Per cause in corso di accertamento (probabilmente per un corto circuito) le fiamme hanno invaso un'abitazione al secondo piano abitata da alcune giovani.

Una di queste, rimasta intrappolata dalle fiamme, ha cercato scampo lasciandosi cadere dalla finestra della camera. La giovane è caduta nel vuoto dal secondo piano, da circa 9-10 metri di altezza. Giada Peccerillo, 23 anni, è stata soccorsa da vigili del fuoco e 118 e trasportata a ll'ospedale di Belcolle.

E' ora ricoverata in codice rosso,e le sue condizioni sono gravi. L'incendio è stato domato e non ci sono stati altri feriti. Sono ora in corso le verifiche di agibilità da parte dei pompieri. Sul posto anche la polizia con la Squadra mobile e la Scientifica per le indagini sulle cause.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per la viabilità, rimasta bloccata a lungo.