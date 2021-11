Viterbo, il bimbo ucciso avrebbe aperto la porta al padre. A Vetralla lutto cittadino

Era in casa e così, fidandosi di suo padre, gli avrebbe aperto la porta. Senza immaginare cosa sarebbe successo pochi minuti dopo. È una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno indagando sull'omicidio di Matias, il bimbo ucciso ieri a Vetralla (in provincia di Viterbo). I carabinieri non avrebbero, infatti, riscontrato segni di effrazione sulla porta di casa. Ad accerare i maltrattamenti in famiglia, che hanno poi portato a un divieto di allontanamento dell'uomo, sono stati i carabinieri della stazione di Vetralla dopo alcune testimonianze arrivate ad agosto e poi confermate dalla famiglia. Nelle ultime settimane, secondo quanto si apprende, la moglie sarebbe stata quotidianamente contattata dai militari che si sinceravano su quello che accadeva. Non sarebbe emerso nulla di anomalo. Poi ieri mattina l'uomo si è allontanato da una struttura Covid nella Capitale dove era stato ricoverato - si ipotizza perchè guarito - e ha raggiunto la cittadina nel viterberse.

Padre piantonato in ospedale

Mirko Tomkow, il 44enne polacco accusato di aver ucciso il figlio, è ancora piantonato all'ospedale di Viterbo in stato di arresto. È ancora privo di coscienza e in prognosi riservata. I carabinieri, coordinati dalla procura, stanno ancora indagando per ricostruire l'esatta dinamica di quello che è accaduto ieri nell'abitazione e i motivi del gesto. L'uomo da settembre aveva un divieto di allontanamento dalla moglie e dal figlio.

Lutto cittadino per Matias

Oggi è lutto cittadino a Vetralla, in provincia di Viterbo. Lo comunica il Comune sulla sua pagina Facebook. «Alle ore 12 verrà osservato un minuto di raccoglimento, accompagnato dal suono delle nostre campane - spiega il Comune - I pensieri e le preghiere di tutti, saranno rivolti al piccolo Matias e al dolore e alla sofferenza di una mamma, alla quale la Comunità di Vetralla intera, si stringe in un abbraccio di solidarietà umana». Stasera è prevista, poi, nei pressi della Chiesa di Santa Maria del Soccorso a Cura di Vetralla una veglia di preghiera: «Saremo capaci di affrontare anche questo momento così difficile e incomprensibile, e lo faremo tutti insieme», sottolinea il Comune.