Bimba positiva al Covid: chiuso per precauzione l'asilo nido comunale

Una bambina di Canepina positiva al Covid-19. A darne notizia il sindaco del paese del Viterbese, Aldo Moneta, che ha annunciato la decisione di chiudere l'asilo nido comunale, benché la piccola non lo abbia frequentato. "La Asl di Viterbo - fa sapere il primo cittadino - mi ha appena comunicato la positività al Covid19 di una giovanissima cittadina canepinese”.



Si tratta della piccola “Matilde S. frequentante l'asilo nido comunale e di cui i genitori, con grande senso di responsabilità, hanno acconsentito alla divulgazione delle generalità". Il sindaco, dopo aver fatto gli auguri di pronta guarigione, continua: "La Asl e il Comune stanno ricostruendo la catena degli eventuali contatti avuti dalla bambina. Invito la popolazione a mantenere calma e serenità nell'affrontare la vicenda, precisando che la bambina non ha frequentato il nido e non è uscita sin dal 10 settembre 2020".



L'asilo, per precauzione, resterà comunque chiuso. Ultimo aggiornamento: 23:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA