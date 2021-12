Da operatore sociosanitario a paziente: «Io, malato per un anno e semi paralizzato per colpa del Covid»

L’ospedale di Piove di Sacco è sempre stato la sua seconda casa, fin dal 2017 quando vi è arrivato come operatore sociosanitario. In questo ultimo anno però corsie e reparti li ha vissuti dall’altro lato della barricata. «Invito tutti a vaccinarsi, il Covid è una brutta bestia e ringrazio di cuore i medici e i reparti dell’ospedale di Piove che mi hanno sostenuto e curato in questi oltre 12 mesi di malattia». Vito Scarparo, 59enne nativo di...

