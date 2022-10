Vittorio Boiocchi, ucciso storico capo ultrà dell'Inter in una sparatoria in strada a Milano

Vittorio Boiocchi, pluripregiudicato e capo ultrà dell'Inter, è stato ucciso in una sparatoria in strada a Figino, alla periferia ovest di Milano. L'uomo - che ha trascorso in carcere 26 anni complessivi - è stato colpito al collo e al torace da più colpi di arma da fuoco intorno alle 19.50 mentre era in via Fratelli Zanzottera.

È stramazzato a terra in una pozza di sangue. L'allarme è stato dato da alcuni passanti. La via di quello che sembrerebbe un agguato si trova alla periferia della città, nel quartiere Figino. Trasportato in condizione disperate all'ospedale San Carlo è morto in Pronto Soccorso. L'agguato è avvenuto poco prima della partita Inter-Sampdoria allo stadio San Siro.

Vittorio Boiocchi, le condanne

Diverse le condanne definitive raccolte negli anni: rapina, traffico di droga e sequestro di persona. Boiocchi aveva trascorso oltre 26 anni in carcere, l'ultima volta era stato arrestato nel 2021 dalla Squadra mobile che ora indaga sul suo omicidio.

La Curva Nord a San Siro resta in silenzio, abbandona lo stadio

La Curva Nord dell'Inter resta in silenzio, senza esporre striscioni e intonare cori durante la partita contro la Sampdoria a San Siro, poi i Boys abbandonano gli spalti - il secondo anello - durante l'intervallo. È questa la reazione dei tifosi nerazzurri dopo che è circolata la notizia della morte di Vittorio Boiocchi.