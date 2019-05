Vittorio Brumotti minacciato di morte sui social: la polizia scopre e denuncia gli autori

Un 21enne e un 22enne sono stati denunciati dalla polizia per stalking nei confronti dell'inviato di 'Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che il 29 aprile scorso si era presentato al commissariato Centro di Milano per denunciare le minacce ricevute via social negli ultimi mesi. Gli investigatori, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile della questura di Monza, sono riusciti a individuare i due giovani monzesi che si nascondevano dietro identità di «Mr.Rizzus» e «Jordan.20900». Sono entrambi noti alle forze dell'ordine per reati predatori e contro il patrimonio. Le nuove accuse contestate sono minacce gravi (aggravate dall'utilizzo dei mezzi informatici) e istigazione a delinquere.

Per il 21enne, inoltre, si è aggiunta la denuncia per spaccio di droga poiché durante la perquisizione nel suo appartamento sono stati trovati 30 grammi di marijuana. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due hanno scritto numerosi messaggi attraverso Facebook, Twitter e Instagram contro Brumotti, colpevole di aver realizzato servizi televisivi in diverse piazze di spaccio d'Italia. In alcuni casi, come comunica la questura, «le minacce sono degenerate nella pubblica istigazione alla violenza nei confronti» dell'inviato.

Venerdì 10 Maggio 2019, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 17:27

