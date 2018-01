Vittorio Emanuele: «I Savoia al Pantheon, l'Italia riabiliti la monarchia con obiettività»

Martedì 2 Gennaio 2018, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non un passo indietro, anzi, una nuova richiesta. Nonostante le tante polemiche delle scorse settimane, itornano a ribadire la loro richiesta di vedere Vittorio Emanuele III e Umberto II sepolti al Pantheon. Il figlio di quest'ultimo e della regina Maria José,, ha avanzato anche un auspicio per il 2018 in una lettera pubblicata da 'Il Tempo'.LEGGI ANCHE ---> VITTORIO EMANUELE III, POLEMICA PER LA SALMA IN ITALIA «Mi auguro che nell'anno del centenario della vittoria della Prima guerra mondiale si possa rendere merito, senza pregiudizi e con obiettività, alla mia famiglia» - si legge nel testo scritto da Vittorio Emanuele di Savoia - «Vedere il ritorno di Vittorio Emanuele III in Italia e la tumulazione nel santuario di Vicoforte è stata una grande emozione, ma il giusto posto per quelle spoglie, e per quelle dei miei genitori che sono ancora lontane dall'Italia, è il. Vorrei che l'Italia possa finalmente riabilitare lae la mia famiglia con obiettività. Mio padre scelse di sacrificare sé stesso percorrendo la via dell’esilio per scongiurare il rischio di una guerra civile e la cui correttezza istituzionale fu elogiata tra gli altri da Enrico De Nicola, Luigi Einaudi e Winston Churchill».LEGGI ANCHE ---> VIRGINIA RAGGI: "SAVOIA AL PANTHEON? INOPPORTUNO"