Le ricerche sono andate avanti per cinque giorni, ma nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che tutti temevano: Vittorio Marianecci, 57 anni, originario di Cisterna di Latina ma da anni residente negli Stati Uniti, è stato trovato morto. Le cause del decesso non sono note, la polizia americana sta svolgendo gli accertamenti sul caso.

APPROFONDIMENTI Camilla Marianera subito a processo, il pm chiede l’immediato: l'avvocato praticante avrebbe pagato per ottenere notizie riservate Donna uccisa a colpi di kalashnikov in Calabria, ipotesi delitto di 'ndrangheta Silvio Maisti morto d'infarto in crociera, il suocero: «Nessun aiuto e soccorsi in ritardo. Non ci ha fatto nemmeno le condoglianze»

Vittorio Marianecci, italiano scomparso in Usa: l'appello della polizia di San Francisco. Le ultime immagini in un video

In Italia la notizia è arrivata in tarda serata, ma per i dettagli bisognerà attendere ancora qualche ora.

Secondo la ricostruzione Vittorio Marianecci era partito per un viaggio di lavoro verso Las Vegas nell’ambito della propria attività di “brand manager” in un’azienda del settore vinicolo. L’ultima traccia è stata ricavata dalle immagini estrapolate da una videocamera di sicurezza, ma poi non si vede altro. La polizia di San Francisco aveva diffuso un appello per raccogliere segnalazioni sottolineando il pericolo per l’incolumità dell’imprenditore, definendolo “a rischio”. Anche la famiglia e gli amici, sia dall’Italia che dagli Stati Uniti, si erano attivati per trovare Marianecci. Sul web e, in particolare sui social, si sono moltiplicate le richieste di aiuto per raccogliere eventuali segnalazioni.



GLI ULTIMI GIORNI

Secondo la ricostruzione degli ultimi giorni, basata soprattutto sulle testimonianze raccolte, Marianecci era partito in aereo, per motivi di lavoro, verso Seattle. La sua destinazione finale doveva essere Las Vegas dove però non è mai arrivato. L’ultimo avvistamento in vita, a quanto risulta, è avvenuto a San Francisco e anche il telefonino, agganciato a distanza, è poi diventato irraggiungibile. Cosa è accaduto? Vittorio Marianecci si è allontanato volontariamente per compiere un gesto estremo oppure gli è successo qualcosa? Domande che da giorni assillano parenti e amici. Il cugino di Vittorio, prima della tragica notizia del decesso, aveva diffuso sul web degli elementi in più pubblicando l’immagine estrapolata da una videocamera: «Si vede Vittorio comprare l’acqua e pagare con la carta.

I PUNTI OSCURI

Le notizie sono sempre poche, ma almeno sappiamo che si è allontanato dal “Golden Gate” di San Francisco alle 5,30 locali. Le telecamere esterne lo vedono dirigersi verso le partenze autobus ma, con la nebbia fitta non si riesce a vederlo salire o su un autobus o su un taxi. Vittorio vive a Miami e da giovedì scorso non si hanno più sue notizie - scriveva il cugino nell’appello pubblicato sui social network - Era volato per lavoro a Seattle per poi proseguire, sempre per lavoro, a Las Vegas dove non è mai arrivato. Lo so che la distanza è abissale, ma la rete annulla ogni distanza». Purtroppo, dopo gli appelli, è arrivata la notizia peggiore. Era stata anche attivata una raccolta di fondi sulla piattaforma web “GoFundMe” per pagare un investigatore privato affidandogli la ricerca di Vittorio. In appena due giorni erano stati raccolti oltre 20.000 dollari attraverso 180 donazioni.