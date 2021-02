Roma, a piazza Vittorio senza mascherina: 4 multe da 400 euro

A piazza Vittorio Emanuele II a Roma 4 persone sono state sanzionate perché sorprese senza mascherina. È successo ieri, quando nell'ambito dei quotidiani controlli finalizzati alla verifica dei provvedimenti attuati per contrastare la circolazione del Covid-19, i carabinieri della stazione Roma piazza Dante hanno controllato in piazza Vittorio Emanuele II 30 persone, trovandone 4 sprovviste di mascherina. Nei loro confronti è scattata la prevista sanzione amministrativa, per un totale di 1.600 euro.

Ultimo aggiornamento: 13:38

