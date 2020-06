Sgarbi espulso alla Camera e portato via di peso: Carfagna: «Parole inaccettabili contro me e le donne»

Vittorio Sgarbi viene espulso dall'Aula di Montecitorio. «Non può offendere i suoi colleghi, non può pronunciare parolacce», gli ha detto la vicepresidente Mara Carfagna tra gli applausi unanimi. Sgarbi non voleva abbandonare l'Emiciclo: ha dovuto essere portato via dai commessi. «Vergogna, Vergogna!», hanno urlato diversi deputati mentre qualcuno gli diceva «pagliaccio» e Carfagna sottolineava che «ha trasformato quest'Aula in uno show, parolacce anche alle donne».

Decreto scuola, bagarre in Aula. Striscione Lega: «Azzolina bocciata». Seduta sospesa, oggi il voto



«Silvia Romano neoterrorista». Bagarre sul leghista Pagano. Meloni: farei di tutto per salvare un ostaggio



Sgarbi portato via di peso

Sgarbi è stato portato via letteralmente di peso fuori dall'Aula della Camera dopo che, espulso dalla vicepresidente Carfagna, si ostinava a non uscire dall'Emiciclo e, anzi, si produceva in improperi nei confronti di lei e della deputata di Fi Giusi Bartolozzi, come

Vaffanculo

,

stronza

,

roia

ed altre parole incomprensibili dalle tribune. Carfagna lo ha più volte invitato a uscire. Sgarbi si è invece seduto negli scranni di Fratelli d'Italia prima e poi della Lega. A quel punto quattro commessi lo hanno sollevato di peso, due per le gambe e due per le braccia, e lo hanno portato fuori.

«t

#Sgarbi viene portato di peso fuori dall'aula. Quando sei troppo attaccato al lavoro... https://t.co/Z36KrOoL21 — MP (@MorenoPisano) June 25, 2020

Solidarietà Bonafede. Prendendo la parola nell'Aula della Camera dopo le polemiche suscitate dall'intervento di Vittorio Sgarbi, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha espresso, «a nome del governo, solidarietà» alla deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi e alla vicepresidente della Camera, Mara Carfagna.

Ultimo aggiornamento: 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA