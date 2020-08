Dj morta, il cugino: «Era bipolare». Continuano le ricerche di Gioele. Il papà su Facebook: «Aiutateci a trovarlo»

«Ritengo probabile che Viviana soffrisse di sindrome bipolare». A dirlo è Claudio Mondello, cugino e legale della famiglia di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta sotto un traliccio a Caronia (Messina). «Viviana era una donna fragile, aveva avuto problemi anche con manie di persecuzione e deliri mistici. Per questo era stata in ospedale e aveva avuto delle cure», continua Mondello. «Non è vero tuttavia - precisa Mondello - che la famiglia ha preso sottogamba questi problemi di Viviana, tanto che l'ha accompagnata in ospedale anche in piena emergenza Covid-19 perché aveva cuore la sua situazione. La donna passava da momenti di lucidità ad altri in cui era confusa e temeva, anche se non c'era alcun motivo reale, che le togliessero o che potesse perdere il figlio Gioele cui era affezionatissima. Negli ultimi tempi era stata meglio, ma la famiglia l'ha sempre assistita e mai lasciata sola».

«I problemi non si risolvono per il tramite di una opportunistica rimozione collettiva - scrive Mondello su- il disagio mentale non può ricadere, nella nostra costante indifferenza, sulle spalle di chi lo viva in via diretta o su quelle dei prossimi congiunti di questi. Non accadrà, ne sono certo, ma quella di cui si discorre potrebbe essere una buona occasione per fare il punto sul nostro momento collettivo; potrebbe costituire lo spunto al fine di transitare da una originaria impostazione di tipo gerarchico e dominante (sempre in danno di chi non può difendersi) ad una, realmente, vicendevole».Proseguono intanto nel Messinese, per il 15esimo giorno, le ricerche di Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta cinque giorni dopo nelle campagne di Caronia. Anche oggi circa 70 persone, tra Vigili del fuoco, Protezione civile, Forestale, Polizia, Guardia di finanza e militari del Nucleo cacciatori dei Carabinieri e cani specializzati, stanno 'battendò la fitta boscaglia della zona dove è stato trovato il corpo della donna controllando anche pozzi, fontane abbeveratoi e casolari. Oggi nella Prefettura di Messina nuovo vertice per orientare le ricerche. Anche i familiari di Gioele proseguono la loro ispezione dei boschi di Caronia aiutati da amici. Ieri i genitori di Viviana hanno chiesto al procuratore di Patti, Angelo Cavallo, di potere effettuare ricerche in modo autonomo.«Da quello che ci è stato riferito dai turisti che hanno visto Viviana Parisi viva a Caronia dopo l'incidente stradale sull'autostrada Palermo-Messina, la signora era agitata e impaurita». Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell'inchiesta sulla morte della dj Viviana Parisi, di 43 anni e sulla sparizione del figlio Gioele, di 4 anni. Al momento è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e sequestro di persone. «Proseguono le indagini in tutte le direzioni - ha aggiunto il magistrato - al momento non ci sentiamo di escludere nulla. Chiaramente, da come ci è stata descritta, emerge la fragilità della donna in quel momento».

«Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele a presentarsi mercoledì 19 agosto presso il centro di coordinamento sulla ss113 al distributore di benzina IP di Caronia. Saremo lì intorno alle 7.30». E l'accorato invito rivolto su Facebook da Daniele Mondello, il papà del piccolo Gioele, il bambino scomparso dallo scorso 3 agosto. «Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato, pantaloni lunghi e maglie con le maniche lunghe. Vi ringrazio anticipatamente», dice il marito di Viviana Parisi che ieri si è recato una Procura per chiedere di visionare le fotografie del cadavere della donna. Richiesta negata dal procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo. Intanto non si fermano le ricerche dei soccorritori che anche stamattina stanno setacciando tutta la zona di Caronia (Messina) da dove è scomparsa la donna e dove è stata poi rinvenuta cadavere.

