Viviana e Gioele, il papà posta una foto choc: «Pantaloncini crivellati da proiettili»

Il papà di Gioele, il bambino trovato morto a Caronia insieme alla mamma Viviana Parisi, mostra i pantaloncini del figlio rivelando un dettaglio choc. Su Facebook Daniele Mondello fa vedere i calzoni del piccolo di appena 4 anni con dei buchi, che potrebbero essere colpi di pistola, secondo un suo parere.

Sui social l'uomo spiega: “Nell'immagine: pantaloncino di Gioele, crivellato di buchi (ne ho contati 14). Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). A voi le conclusioni" . L'uomo e tutta la famiglia, non hanno mai accettato l'ipotesi di un omicidio- suicidio, convinti che invece ci sia stato qualcun altro a far del male a Viviana e al bambino.

Secondo la procura la madre, Viviana, si sarebbe allontanata volontariamente con la sua auto verso Messina per poi abbandonare la vettura dopo un incidente in autostrada. A quel punto la donna in stato confusionale si sarebbe addentrata nei boschi circostanti uccidendo prima il figlio e poi suicidandosi.