Viviana Parisi, la lettera del marito nel giorno del 17esimo anniversario di nozze: «Amore mio, adesso ho tanta paura...»

Daniele Mondello e la dedica a Viviana Parisi e al piccolo Gioele: «Siete la mia vita, ora ho paura». Mentre proseguono le indagini per scoprire cosa è successo quel maledetto 2 agosto, il padre di Gioele ha scritto una lettera ai suoi due amori in occasione del 17esimo anniversario di nozze. Daniele Mondello, ha inviato in esclusiva a NewsMediaset una lettera e un video con i momenti più belli della sua vita insieme al piccolo Gioele e alla moglie Viviana Parisi.

«Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno», scrive in occasione del 17esimo anniversario di nozze, «Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore. Dicevi sempre che ogni cosa nella vita va fatta con amore, non importa il risultato o i mezzi a disposizione ma il sentimento che metti dentro quello che fai». E' una lettera piena d'amore e dolore quella di Daniele Mondello: «Amori miei, adesso non vi nascondo che ho davvero tanta paura, perché tutto ciò che fino a qualche giorno fa era normale, adesso non lo è più. Sento che siete accanto a me e mi date la forza per superare tutto questo. Tu e nostro figlio siete il mio ossigeno, il mio mondo, la mia vita. Mi mancate, vi amo. Con amore, Daniele».