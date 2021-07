Voghera, per l'assessore Massimo Adriatici confermati i domiciliari. Il Pd: «Più controlli sulle armi»

L'assessore leghista del Comune di Voghera Massimo Adriatici, accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza, rimarrà ai domiciliari. Il gip di Pavia ha infatti convalidato l'arresto per il politico. Dal Pd, dopo le aspre polemiche, si eleva la richiesta di più controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi.

È quanto prevede una proposta di legge depositata dal deputato Pd Walter Verini alla Camera, con firme di deputati Pd, M5s, Iv e Leu. Il testo, presentato prima dei fatti di Voghera e visionato dall'Ansa, è di 4 articoli e prevede che sia una commissione medica a rilasciare un certificato di idoneità psicofisica alla richiesta e al rinnovo del porto d'armi, con revoca per «segni anche iniziali di disturbi psico-comportamentali». Aumenta i controlli sulla vendita ed estende gli obblighi di comunicazione ai familiari.

Fiano: «Destra ha virus giustizia fai da te»

«Domani spariamo davvero, dice Francesca Miracca, assessora al commercio della città di Voghera, oggi in una intervista al Il Foglio con Valerio Valentini, sull'omicidio di Young El Boussettaoui ad opera dell'assessore Massimo Adriatici su cui sta indagando la magistratura. Domani sarebbe oggi. Oggi che è il giorno di un presidio indetto dal PD in ricordo della persona ammazzata. 'Domani spariamo davverò dice la collega di Giunta dell'assessore che ha già sparato, vedremo come e perché. Il virus della giustizia fai da te, della pistola facile, del Far West alla Luca Traini di Macerata, ha ormai penetrato nel profondo la destra italiana, sopratutto quella salviniana. Chi parla così, non può amministrare le nostre città, non rispetta la Costituzione con disciplina e onore, è pericoloso. Come ha chiesto il vicepresidente del gruppo PD al Senato Alan Ferrari è l'intera giunta di Voghera che deve dimettersi. Adesso«. Lo scrive su Facebook Emanuele Fiano, dell'ufficio di Presidenza gruppo Pd.

Salvini: «Se espulso sarebbe vivo»

«Se a Voghera quel signore che purtroppo è morto fosse stato espulso dopo i reati che aveva commesso, come avrebbe dovuto essere espulso, oggi piangeremmo una vittima di meno». Così, nel corso di un incontro a Rimini, il segretario della Lega Matteo Salvini, ha commentato i fatti di Voghera.