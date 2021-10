Catania, il volo per Napoli diventa un'odissea: tensione alle stelle in aeroporto

Tensione alle stelle nell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Da ieri sera sono bloccati nella città ai piedi dell'Etna centinaia di napoletani che dovevano partire con il volo delle 21:30 della compagnia low cost Easy Jet.

Per le avverse condizioni meteo il volo è stato annullato solo a tarda ora di domenica e i viaggiatori trasferiti in alberghi vicini. Il volo riprogrammato per le 17 di oggi già con una comunicazione di ritardo. Il traffico aereo nell'aeroporto è ripreso, visto il lieve miglioramento delle condizioni meteo.

Sono partiti i voli per Milano Linate e Milano Malpensa ma di quello per Napoli ancora non c'è traccia. Da qui le rimostranze e le tensioni da parte dei viaggiatori stanchi e snervati per i due giorni di inutile attesa e l'impossibilità, data l'ora, di programmare un diverso viaggio per Napoli.