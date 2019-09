Turbolenze sul volo Lamezia Terme-Berlino: otto feriti, grave una donna

«Secondi di terrore sul finire della vacanza», sottolinea l'agenzia riferendo che il volo «EW 8855» decollato dallo scalo calabrese è potuto atterrare in sicurezza «verso le 17» ma sei degli otto passeggeri feriti sono stati portati in ospedale. A rimanere feriti sono stati alcuni dei passeggeri «che non avevano le cinture di sicurezza allacciate» e che «sono stati sballottati», riferisce la Dpa citando una propria fonte coperta. I pompieri berlinesi, coadiuvati da quelli dell'aeroporto, erano intervenuti con 28 uomini, sei mezzi, due ambulanze. Non è chiaro quante persone fossero a bordo del velivolo per tratte intermedie, riferisce ancora l'agenzia riferendosi all'aereo di Eurowings che è una sussidiaria di Lufthansa, la principale compagnia aerea tedesca.

Paura sul volo Lamezia Terme-Berlino in fase di atterraggio. Un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings è stato coinvolto da turbolenze «poco prima dell'atterraggio» questo pomeriggio all'aeroporto di Berlino-Tegel causando il ferimento di otto passeggeri, tra cui quello «grave» di una donna che però non è in pericolo di vita. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa citando i Vigili del fuoco e proprie informazioni senza precisare la nazionalità dei feriti.LEGGI ANCHE...> Sbaglia porta, preme un pulsante e manda in tilt l'aeroporto: cancellati 130 voli