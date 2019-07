Volo per Minorca in ritardo di 30 ore e poi cancellato, anzi no. L'incubo di 160 passeggeri

Un volo dellain partenza dae diretto aha fatto letteralmente girare la testa a 160 passeggeri che dovevano partire per le vacanze: una vera e propria Odissea per i viaggiatori, la cui partenza era prevista alle 13.30 di ieri ma il cui aereo è stato cancellato dopo oltre 30 ore di ritardo.I 160 passeggeri attendevano invano da ieri di poter partire, anche oggi in ritardo: ma nel tardo pomeriggio la compagnia aerea Blu Panorama ha fatto sapere che il volo è stato cancellato per un guasto tecnico. Successivamente, scrive il quotidiano L'Eco di Bergamo, per i passeggeri è arrivata la buona notizia: potranno partire alle 22.30 di stasera.Restano le oltre 30 ore di attesa e di disagi per decine di persone che dovevano passare le loro vacanze e che avevano prenotato hotel e appartamenti alle Baleari. Disagi, sempre con Blu Panorama e sempre da Orio al Serio anche per altri voli: quello per Mykonos in programma alle 5 di stamattina non è ancora decollato, così come il volo per Kos, la cui partenza era prevista per le 11,45 ed è stata riprogrammata per le 19,15.