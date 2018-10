Ponte Morandi, il racconto di Davide: «Ero sepolto sotto le macerie, ho scavato a mani nude»

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Lunedì 15 Ottobre 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È precipitato nel crollo del Ponte Morandi lo scorso 14 agosto ed è sopravvissuto. Un evento che ha provocato la morte di 43 persone. Tanti sono stati i racconti dei testimoni pubblicati dai media e la paura di chi c’era e ha visto tutto: tra loro c’è, un giovane che al momento del crollo è letteralmente precipitato dal ponte, un volo di 30 metri.Davide ha raccontato al quotidiano Libero quanto gli è accaduto, che è qualcosa di vicino ad un miracolo: «Percorrevo il Morandi, il ponte è caduto giù:e mi sono trovato in bilico sul pilone numero 9 - le parole di Capello, ritrovatosi tra il cemento e il sostegno di un pezzo di viadotto - in una specie di bolla d’aria che è stata la mia salvezza, perché ha attutito lo schianto».Unquello di Davide Capello: «Quando ho capito di essere ancora vivo, ho iniziato a scavare con le mani tra i detriti per procurarmi una via di fuga - continua - ho scavato con affanno per 5 o 6 metri, mi sono trovato fuori. Ricordo ile la desolazione di auto e camion schiacciati, si sentiva solo il rumore della pioggia battente».Davide, vigile del fuoco di 35 anni, è rimasto praticamente illeso: ma come spesso accade, i danni di quel crollo li sente eccome. Intanto, nell’attesa di tornare a fare il vigile del fuoco, si occupa del settore giovanile del Genoa: Capello è infatti un ex portiere, passato anche dal Cagliari oltre che da diverse squadre di categorie minori. «Ho- dice - C’è chi mi aiuta per uscire dall’incubo. Per ora non ho ripreso a lavorare, la mia condizione non me lo permette».