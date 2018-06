Paura sul volo Roma-Chicago: trovati appunti sospetti nel bagno. Aereo fatto atterrare in Irlanda

Atterraggio d'emergenza in Irlanda per il volo 971 della United da Roma a Chicago. L'aereo è stato deviato per «potenziali motivi di sicurezza». Secondo indiscrezioni riportate dalla Cnn, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni del velivolo: «Ulteriori controlli saranno eseguiti su tutti i passeggeri e i bagagli», precisa United.



Il volo è stato deviato all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. United conferma le indiscrezioni ma non entra nel merito dei

potenziali motivi di sicurezza

. Secondo i media americani, a causare la deviazione sarebbero stati dei messaggi rivenuti dall'equipaggio nei bagni del velivolo: in uno degli appunti ritrovati si faceva riferimento ad una bomba. L'aereo, un Boeing 767, è atterrato a Shannon e i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo. La polizia sta ora indagando e avrebbe chiesto a tutti coloro che erano a bordo di scrivere qualcosa, così da poter confrontare la scrittura con i messaggi rinvenuti in bagno. Controlli sono in corso sui bagagli imbarcati e su quelli a mano.

Lunedì 11 Giugno 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 19:43

