È di una influencer il corpo fatto a pezzi? La pista dei tatuaggi: «Sette sono identici»

BRESCIA - Chi è la donna ritrovata morta una settimana fa a Paline di Borno? Si tratterebbe di una web influencer . Gli inquirenti stanno lavorando su una traccia precisa. Le nuove indagini sono iniziate dopo una segnalazione arrivata alla redazione del quotidiano online BSnews il cui direttore Andrea Tortelli è stato ascoltato dai carabinieri. Massimo riserbo da parte di chi indaga. Sono in corso riscontri sulle indicazioni arrivate dalla rete. Il cadavere di donna fatto a pezzi era stato ritrovato sette giorni fa a Borno, nel bresciano. Le verifiche si concentrano appunto su una web influencer lombarda che mancherebbe dalle scene da alcuni giorni e che avrebbe sul corpo almeno sette degli 11 tatuaggi indicati nei giorni scorsi dagli inquirenti.

L'autopsia a Brescia

L'esame autoptico, svolto il 24 marzo, ha restituito i primi elementi utili all'identificazione del corpo smembrato che è stato trovato domenica scorsa lungo la strada provinciale di Borno. L'autopsia ha innanzitutto confermato il sesso femminile del cadavere e stimato un'altezza di circa 160 cm. La donna pesava tra i 50 e i 55 chili, aveva i capelli scuri e le unghie delle mani e dei piedi particolarmente curate con l'applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati. Sul corpo sono presenti undici tatuaggi: «step by step» sulla caviglia destra, «wanderlust» sulla clavicola destra, «elegance is the» sulla schiena lato destro, porzione di disegno sul gomito sinistro, «be brave» sul gomito sinistro, «fly» sul polso destro, «V» rovesciata sulla coscia destra, «VV» rovesciate sulla coscia sinistra, «te» sul dorso della mano sinistra, tracce di tatuaggi sulle dita della mano destra e un disegno «maculato» sul gluteo destro. Non si esclude la presenza di altri tatuaggi sul corpo della donna.