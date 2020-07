Le spose d'Italia in piazza a Roma: flashmob per il rilancio del wedding

«Saremo vicini al settore Wedding e metteremo in campo tutti gli strumenti economici e di sostegno per il comparto. Già domani alla Camera dei Deputati sarà votato il Decreto Rilancio che comprende, tra gli altri, emendamenti specifici al segmento. Accompagneremo il mondo del Wedding verso la ripresa con diverse opportunità che metteremo in campo da oggi a dicembre consentendo una veloce ripresa del settore». Con la dichiarazione dell’onorevole Alessandro Amitrano, del Movimento 5 Stelle e membro della segreteria del presidente della Camera, si conclude la giornata di protesta dell’Airb - Associazione Italiana Regalo, Bomboniera, Wedding e Confetti - iniziata con un flashmob di 10 spose a Fontana di Trevi.



Scortate dalla polizia di Stato e sostenute dagli applausi dei turisti e riprese dalle tv e dai giornali italiani e stranieri, alle 11.30 di questa mattina, dieci future spose hanno, dinanzi la fontana realizzata da Nicola Salvi e Giuseppe Pannini, contestato per il rinvio forzato dei loro matrimoni. Con abiti bianchi, ombrellini in tinta e cartelli di protesta hanno mostrato tutto il loro dissenso per il rigido protocollo applicato dalla Chiesa per la realizzazione del giorno più bello della loro vita. Impedimenti dichiarati che hanno comportato rinvii al 2021 delle nozze.



Contemporaneamente, in piazza di MonteCitorio, 100 operatori del mondo wedding coordinati dall’associazione Airb, con negozianti, aziende e figure professionali del mondo della bomboniera, hanno protestato per il riconoscimento dei propri diritti e per sostenere i 4 emendamenti che riguardano il settore, presentati dall’onorevole Antonio Tasso del gruppo misto, inseriti nel Decreto Rilancio. A sostenere il settore wedding anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, di Fratelli d'Italia: «Siamo vicini ai settori dell'economia reale. Oggi a maggior ragione visto che si tratta di attività che non solo generano 37 miliardi di euro all'anno, ma costituiscono i momenti più importanti per la vita delle coppie attorno ai quali si muove un mondo economico di vera e propria eccellenza tipica del comparto italiano».A fine mattinata una delegazione, composta dai dirigenti dell’Airb Luciano Paulill, Danilo Dionisi e Mario Canditone, è stata ricevuta in Parlamento dove hanno potuto esprimere le prioritarie necessità ad Amitrano.