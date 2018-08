West Nile, prima vittima a Verona: muore 79enne. Diciannove casi in Veneto

Un uomo di 79 anni è morto in Veneto per il virus West Nile. Si tratta della prima vittima della febbre del Nilo. A darne notizia l'assessore alla Sanità regionale, Luca Coletto, che in una nota riporta l'ultimo aggiornamento del bollettino sulla sorveglianza delle arbovirosi, dal quale risulta che alla data di ieri risultano confermati «19 casi, ai quali, purtroppo, si è aggiunto il decesso di un anziano di 79 anni residente in provincia di Verona, colpito dalla forma neuroinvasiva del virus».LEGGI ANCHE Febbre del Nilo: come si diffonde, come si contrae, come curarsi «Dall'inizio di giugno - ha riferito Coletto - la direzione regionale prevenzione ha posto un'attenzione particolare alla sorveglianza e al controllo delle malattie trasmesse da vettori attivando tutti i soggetti interessati, in primis le aziende Ulss. Con una nota inviata il 30 luglio dalla stessa direzione l'attenzione al verificarsi di casi di infezione umana da West Nile è stata elevata ai massimi livelli e il Piano regionale vettori 2018 è attuato in ogni sua parte». «Sono addolorato per la morte di questa persona e rivolgo le condoglianze ai famigliari - aggiunge Coletto - ma corre l'obbligo di ricordare, per non accendere timori ingiustificati, che gli esperti indicano che un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi di infezione».