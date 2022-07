West Nile, morto uomo colpito da virus a Padova: era ricoverato con encefalite grave

Un morto in Italia per West Nile. Un anziano di 83 anni è deceduto in Veneto, a Piove di Sacco, per una grave forma di encefalite dovuta al virus West Nile, cui era risultato positivo. Non è stato precisato finora dalle autorità sanitarie se si tratti del paziente già segnalato nei giorni scorsi dall'Iss come primo caso di positività nel Paese alla West Nile, scoperto appunto nel padovano.

West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare: ricoverato a Modena un uomo di 75 anni

Negli ospedali dell'Ulss 6 è infatti ricoverato un altro uomo di giovane età positivo a al virus trasmesso dalle zanzare, mentre su un altro 62enne, sempre ricoverato per encefalite a Piove di Sacco sono in corso accertamenti per stabilire se si tratti o meno di West Nile.

Le segnalazioni dell'Iss

L'Iss ha segnalato dall’inizio di giugno 2022 in Italia il primo caso confermato di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo, precisamente nella Provincia di Padova. La circolazione del virus nella regione è stata scoperta tramite la sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici. Il West Nile Virus, o Febbre del Nilo, è stato segnalato anche in Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna. Secondo il periodico monitoraggio dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) al 6 luglio 2022, negli Stati membri dell’UE non sono stati segnalati casi umani di West Nile. Nessun caso neanche dai paesi limitrofi.

Primo caso registrato in Emilia Romagna

Anche la regione Emilia nei giorni scorsi, grazie al piano regionale di sorveglianza arbovirosi 2022 ha avviato un monitoraggio di prevenzione sul West Nile. Lo studio è stato fatto su zanzare catturate nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara a partire dall'inizio del mese di luglio, con un anticipo di circa dieci giorni rispetto all'anno scorso. E proprio a Modena, ieri, si è registrato il primo caso di malattia in un cittadino. Si tratta di una persona di 75 anni, attualmente ricoverata in Neurologia all'ospedale civile di Baggiovara.

West Nile, cos'è?

Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana, e possono variare molto a seconda dell’età della persona.