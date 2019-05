Omicidio del 18enne Willy Branchi, dopo 30 anni spuntano due indagati

LEGGI ANCHE

Svolta nell'indagine sulla morte di, il diciottenne di Ferrara, ucciso e poi abbandonato nella golena del Po . La Procura di Ferrara, che ha riaperto le indagini, ha iscritto una persona nel registro degli indagati per(ma non si esclude la presenza di complici).La notizia è stata data da Luca Branchi, fratello di Willy, su. «Mentre scrivo ho gli occhi pieni di lacrime» si legge nel post accompagnato da una foto particolarmente cruda che mostra il volto di Willy distrutto dalla violenza di chi lo uccise.30 Settembre 1988: Willy Branchi viene trovato esanime sull’argine del Po alle porte di Goro, un paesino di tremila abitanti nel ferrarese ( Emilia Romagna ). Il corpo nudo, martoriato dai segni delle percosse e dai colpi di una, giace accanto al portafogli vuoto del ragazzo. La notte prima del ritrovamento, Willy – che- viene visto girare per il paese con, noto pregiudicato della zona, in seguito scagionato dagli inquirenti quando era già morto in Argentina in attesa dell’estradizione.Il caso viene archiviato e si susseguono. Fino a quando, nel 2013, Luca Branchi scrive a un giornale locale, appellandosi ai cittadini di Goro affinché si rompa il muro di omertà costruito intorno all’assassinio del fratello. Le risposte che arrivano, coperte dall’anonimato, portano tutte verso un’unica direzione: Willy intratteneva strani rapporti con uno o più uomini del paese, ed è lì che va cercata la verità. Levengono. Ma Goro è un paese tanto piccolo quanto coeso. Unito ad ogni costo dalla convinzione che il silenzio sia l’alternativa vincente per non rischiare guai e scompigli all’ordine e alla serenità del tutto quotidianamente uguale.Persino il prete è indagato, accusato di non aver rivelato tutto ciò di cui era a conoscenza durante l’interrogatorio con il Pubblico Ministero. Ma è proprio lui, don Tiziano Bruscagin, a fare il nome del presunto assassino. Lo fa parlando con Nicola Bianchi, giornalista de Il Resto del Carlino, che da anni segue il caso. In una serie di puntate del programmaè emerso uno scenario ancora più intrigato: unche coinvolgeva adulti e minorenni del paese.