Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli indagati: omicidio volontario aggravato da futili motivi

Non più omicidio preterintenzionale, ma omicidio volontario. Per i quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro la notte tra sabato e domenica scorsi, cambia il capo di imputazione. A deciderne la modifica è stata decisa dalla procura di Velletri secondo cui si tratta quindi di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Gli accusati

Dell'omicidio sono accusa i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. I Bianchi e Pincarelli, difesi dall'avvocato Massimiliano Pica, sono in carcere a Rebibbia, mentre Belleggia, difeso da Vito Perugini, è ai domiciliari.

Intanto è stata disposta la chiusura di cinque giorni per la palestra Millennium Sporting Center di Lariano frequentata di fratelli Bianchi, tra gli arrestati per l'omicidio. Il provvedimento è scattato in seguito ai controlli amministrativi di polizia, carabinieri e Asl di zona in cui sarebbero state riscontrate «gravi violazioni di natura amministrativa». Sono al vaglio ulteriori contestazioni relative a diverse violazioni riscontrate in materia di sicurezza igienico-sanitaria.



