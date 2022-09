La mattina del 6 settembre 2020 la comunità palianese fu risvegliata da una tragica notizia: a Colleferro, nella notte, un ragazzo di Paliano era morto in seguito al brutale pestaggio subito da quattro gioivani di Artena solo per essere intervenuto in soccorso di un amico in difficoltà. Quel giovane si chiamava Willy Monteiro Duarte, faceva il cuoco, aveva tutta la vita davanti a sé e ua famiglia che lo amava e lo ama tantissimo.

Fratelli Bianchi, cosa c'è dietro il giallo degli anelli spariti prima dell'arresto

Il post su Facebook

Sulla pagina Facebook gestita da mamma Lucia, papà Armando e dalla sorella Milena, che a febbraio scorso è diventata mamma della dolce Michelle, stamattina è comparso questo post: "Due anni senza i tuoi scherzi, i tuoi sorrisi, le tue coccole, le tue battute e soprattutto senza i tuoi abbracci. Hai visto che bel messaggio che hai lasciato su questa terra? Quante persone ti pensano e pregano per te. Tante le dediche, gli eventi e le piazze. Il primo passo per avere giustizia è stato fatto speriamo la sentenza rimanga invariata così potrai riposare in pace. Manchi tantissimo nostro Willy. Sarai sempre e per sempre nel nostro cuore.

La tua famiglia".

Per ricordare Willy, oggi pomeriggio, alle 18, nella collegiata di S. Andrea Apostolo, il parroco Don Paolo Baldo celebrerà una Messa in suffragio del valoroso 21enne insignito della Medaglia d'oro al valor civile dal presidente Mattarella.