Consip, processo disciplinare al Csm: censurato Woodcock, assolta Carrano

Lunedì 4 Marzo 2019, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2019 16:17

Censura per Woodock e assoluzione per la Carrano. Così si è espresso il collegio della sezione disciplinare del Csm, presieduto dal laico M5S Fulvio Gigliotti, chiamato a dare sentenza nel processo a carico dei pm napoletani John Woodcock e Celestina Carrano, titolari dell'inchiesta Consip, accusati di violazione dei diritti di difesa nei confronti dell'ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, non iscritto nel registro degli indagati e interrogato come teste il 21 dicembre del 2016, senza l'assistenza di un avvocato e con metodi ritenuti lesivi della sua dignità. A Woodcock è anche contestata un'intervista rilasciata a Repubblica contravvenendo al dovere di riserbo.Il sostituto pg della Cassazione Mario Fresa, che nella scorsa udienza aveva chiesto la censura per Woodcock e l'ammonimento per la Carrano, aveva ribadito la posizione dell'accusa, sottolineando in particolare, riguardo all'interrogatorio di Vannoni, «che sono stati usati due pesi e due misure, per non averlo iscritto nel registro degli indagati, cosa che era stata fatta per altri». Quanto all'intervista a Repubblica', Fresa ha avvertito: «attenzione a dire che è riconducibile alla libera manifestazione del pensiero, che non può essere la patente per sentieri pericolosi e vietati».«Leggeremo le motivazioni, ma sicuramente ricorreremo in Cassazione». Lo ha detto l'ex procuratore di Torino Marcello Maddalena, difensore del pm di Napoli Henry John Woodcock.