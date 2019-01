Parte il World Cleanup Day 2019: 200 azioni in tutta Italia

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 10:51

Il 21 settembre in oltre 150 Paesi si celebra il World Cleanup Day, un appuntamento di pulizia globale. I numeri della prima edizione, quella dello scorso 15 settembre, sono importanti. Ma la strada per risolvere il dramma dello smaltimento o riuso illegale dei rifiuti è lunga e tortuosa e le attività di ricerca e sviluppo, oltre che le azioni di pulizia, non si fermano.L’obiettivo di quest’anno è il coinvolgimento del 5 per cento della popolazione mondiale. Un traguardo importante. Per raggiungerlo Let’s Do It! ha bisogno di implementare la già ampia rete che si è creata in questi anni di attivismo. Per questo è importante l’adesione del ministero dell’Ambiente che ha accolto con favore la richiesta di partenariato inviata da Let’s Do It! Italy.«Le oltre duecento azioni che abbiamo promosso in tutta Italia lo scorso anno sono un buon punto di partenza per il 2019. L’impegno della rete che orbita attorno al World Cleanup sta crescendo sempre più. Così come le adesioni a questo appuntamento, attraverso il quale vogliamo aumentare la consapevolezza globale di questa emergenza. Il partenariato stretto con il ministero dell’Ambiente è un segnale che anche le istituzioni vogliono un cambio di tendenza», dichiara il presidente di Let’s Do It! Italy, Vincenzo Capasso.