Plastica nei wurstel della Conad e vetro nel tiramisù al caffé Bontà Divina: ritirati dai supermercati

Il ministero della Salute ha richiamato due prodotti dai supermercati italiani. Si tratta dei wurstel di puro suino della Conad, all'interno dei quali sarebbero stato trovati dei piccoli frammenti di plastica, e dei tiramisù al caffé Bontà Divina dove sarebbero stati segnalati dei frammenti di vetro. La nota del ministero è del 12 agosto e i due prodotto sarebbero già stati eliminati dagli scaffali.

Il richiamo dei wurstel Conad

La stessa Conad ha dato notizia del richiamo dei wurstel sul proprio sito: «Informiamo i clienti del richiamo in via precauzionale dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: WURSTEL PURO SUINO 2X250G CONAD e WURSTEL PURO SUINO 250G CONAD - Lotto 20/10/2022 - Scadenza 20/10/2022 - cod. EAN 8003170086661 - prodotto per Conad da Grandi Salumifici Italiani Spa. Nei lotti è stata riscontrata una non conformità (possibile presenza di piccoli frammenti di plastica). Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato».

In entrambi i casi il ministero della Salute invita i clienti a non consumare i prodotti e riconsegnarli nei punti vendita dove sono stati acquistati.