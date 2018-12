La Xylella non si ferma, attaccati gli ulivi dei vip

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Dicembre 2018, 07:30

Dopo i timori, arriva la conferma ufficiale del terzo monitoraggio concluso dall'Agenzia regionale pugliese per le attività irrigue e forestali. La «xylella fastidiosa» avanza verso il nord. Ne sono state trovate tracce in altri 75 ulivi: 39 a Carovigno, 33 a Ostuni, due a Ceglie Messapica e uno a Fasano. Nella zona dei vip, dove molti trulli e ville sono stati comprati da personaggi famosi.Più di 11 anni fa, Paola Barale e Raz Degan hanno preso un trullo a Cisternino. Anche Cesare Fiorio, ex ds della Ferrari, comprò una masseria fra Ostuni e Ceglie, così come Raoul Bova e Roberto Donadoni.«La xylella non ha confini e avanza a ritmo serrato come dimostrano i dati» dice Gennaro Sicolo, presidente del Consorzio nazionale degli olivocoltori (il Cno). Gli ultimi rilievi, avviati il 5 novembre nell'area tra Cisternino Ceglie, Ostuni e la Piana degli ulivi monumentali, ha fatto scattare il nuovo allarme a cinque anni dai primi Sos. Il batterio ha avanzato di otto chilometri a nord rispetto al precedente monitoraggio. Per la prima volta, sono stati individuati tre casi nella Piana degli ulivi monumentali tra Cisternino e Ostuni.