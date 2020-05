Yaba, la droga della pazzia sequestrata a Milano: era nascosta in un negozio di alimentari

Ieri pomeriggio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini del Bangladesh, J.M. di 40 anni e A.M. di 36, per spaccio di una metanfetamina denominata «Yaba», diffusa principalmente tra i loro connazionali. Lo ha reso noto la Questura di Milano.



Yaba in thailandese è il nome usato per indicare un tipo di 'shaboo' «tre volte più forte dell'ecstasy - spiega la Polizia di Stato - i cui gli effetti possono essere paragonati a quelli dell'abuso di 'crack'. Tale droga è anche denominata droga di Hitler o droga della pazzia in quanto produce effetti eccitanti, di euforia incontrollata con aumento dell'attenzione e dell'aggressività».



Gli agenti del commissariato Greco Turro l'hanno trovata in un negozio etnico in via Oxilia, sequestrando due sacchetti di marijuana da 40 grammi, bigiotteria, due orologi di valore da taschino, un'agenda contenente nomi e corrispettive cifre (che è lecito ipotizzare essere la contabilità delle somme provento di spaccio) e, dietro alcune scatole di generi alimentari, sotto il materasso nel piano interrato e su uno scaffale vicino alla cassa, bustine di plastica con 221 pillole di colore rosso, arancione e verde, oltre a un pezzo di hashish del peso di 11 grammi.



All'interno della cassa, spenta perché il negozio è privo di elettricità per morosità, hanno trovato 1.500 euro in banconote di vario taglio. Il 40enne titolare del negozio, J.A., aveva 380 euro in contanti ed era stato scarcerato per la concessione della sospensione condizionale della pena lo scorso 28 gennaio dopo essere stato arrestato a luglio 2019 per il possesso di 505 pastiglie di Yaba nel negozio. Il 36enne A.M., irregolare sul territorio, invece, ha precedenti per furti e spaccio di droga e pernotta all'interno del negozio di alimentari con il titolare. Ultimo aggiornamento: 15:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA