Siena, senza patente sbaglia marcia e investe l'amica: Yara muore a 16 anni

Yara Gattavecchi, 16 anni, è morta oggi pomeriggio all'ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente risale alla notte tra giovedì e venerdì scorsi nel Senese: alla guida della vettura c'era un'amica della giovane vittima, da quanto appreso non ancora diciottenne e senza patente. Sulla esatta dinamica dell'incidente sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma secondo una prima ricostruzione la ragazza avrebbe sbagliato ad inserire la marcia, inserendo la prima invece della retromarcia.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Nomade 14enne investita e uccisa dal treno, dramma a Roma MARCHE Fabriano, ragazza di 15 investita e uccisa da un treno ROMA Roma, incidente al Prenestino: auto investe una coppia. Muore un uomo...

Nomade 14enne investita e uccisa dal treno, dramma a Roma

Investita dall'amica, cosa è successo

Tutto è avvenuto nel piazzale privato di alcune abitazioni: la sedicenne sarebbe stata investita dall'auto in manovra. Le condizioni della giovane sono apparse subito gravissime. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale Le Scotte di Siena. La giovane è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico ed è stata ricoverata in rianimazione dove è morta oggi.