Zaccheroni ricoverato in rianimazione dopo una caduta in casa, l'allenatore in prognosi riservata

Ore d'ansia per Alberto Zaccheroni. L'ex allenatore (con un breve passato anche alla Lazio) è stato ricoverato questa sera in rianimazione nell'ospedale Bufalini di Cesena. Nel tardo pomeriggio il 69enne di Cesenatico, era caduto mentre era a casa. Cadendo aveva sbattuto violentemente la testa a terra.

Domenico Tedesco è il nuovo ct del ​​Belgio

Alberto Zaccheroni in rianimazione

Soccorso, è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Zaccheroni è stato trovato vicino a una scala privo di sensi. In casa con lui anche la moglie Franca e la compagna del loro figlio. Al momento non è chiaro se le sue condizioni siano rese critiche dalla caduta e il conseguente colpo alla testa o a un malore accusato in precedenza che ha provocato la caduta stessa. Gli esami, comunque, dipingono un quadro delicato. Zaccheroni - comunque vigile - è in prognosi riservata.