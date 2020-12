Zaia: «In Veneto stop spostamenti tra Comuni dopo le 14». Il divieto da sabato al 6 gennaio. Il bollettino di oggi

Il Veneto si blinda. E vieta gli spostamenti tra i Comuni. A partire da sabato. «Chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio», è la nuova ordinanza che adotta il presidente del Veneto, Luca Zaia, in attesa che ci sia un provvedimento del Governo.

Spostamenti fra comuni a Natale per i congiunti: quando sono vietati, tutte le ipotesi del governo

Record di morti

In Veneto l'altro giorno, 15 dicembre, sono stati registrati 165 decessi, record assoluto dall'inizio della pandemia: la Regione, da sola, ha avuto un quinto degli 846 morti registrati ieri in Italia. I ricoveri sono più alti che a marzo e gli ospedali sono al collasso.

Il presidente Luca Zaia in conferenza aveva ammesso che in Veneto «la situazione è pesante» lanciando anche un grido d'aiuto: «Siamo qui che preghiamo perché arrivino i vaccini, perché sarebbe un raggio di sole in questa tragedia».

Il bollettino del 17 dicembre

Intanto sono 1.154 i nuovi contagi e 92 i morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo si apprende dal bollettino della Regione. Il totale dei positivi dall'inizio dell«epidemia sale così a 205.609, il numero dei decessi a 5.161. In terapia intensiva sono ricoverate 378 persone (+6). Gli attuali positivi sono 95.779 contro i 94.225 di ieri (+1.554). Le persone guarite dal virus sono 104.089.

