Covid Veneto, 4.800 contagi e 129 morti in 24 ore. Crescono i ricoveri in terapia intensiva

Covid, il Veneto continua a far registrare dati molto alti di contagi e vittime: sono, infatti, 4.800 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in 24 ore nella regione governata da Luca Zaia, per un totale da inizio pandemia che sfonda quota 250 mila, con 253.875 casi. Lo riporta il bollettino regionale. Si segnalano da ieri anche 129 decessi, un dato che porta il totale delle vittime da Covid-19 a 6.539.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Zona rossa, il Veneto cambia colore? Luca Zaia frena. Vaccini, la... INVISTA Auguri Capodanno, Zaia: “Spero che il 2021 ci possa restituire le... POLITICA Capodanno, Zaia: «Non ho motivo di festeggiare sapendo di... POLITICA Luca Zaia, auguri di buon anno in dialetto veneto: «Speriamo... VENETO Venezia, abbraccia la compagna in classe senza mascherina: a 12 anni...

Alta la pressione sugli ospedali

Negli ospedali la pressione è costantemente sopra i 3.000 ricoverati (3.033, -15) nei reparti non critici, con un leggero incremento (+4) delle terapie intensive, con 394 pazienti.

Zona rossa, il Veneto cambia colore? Luca Zaia frena. Vaccini, la fase 1 si chiuderà prima

Venezia, abbraccia la compagna in classe senza mascherina: a 12 anni sospesa dalla scuola

Ultimo aggiornamento: 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA