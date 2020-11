Covid, Zaia: «In Veneto oggi 72 morti. Contagio cresce per gli assembramenti»

Covid, il governatore del Veneto Luca Zaia punta il dito contro gli assembramenti delle persone, colpevoli, secondo Zaia, di causare l'aumento del contagio: «Il contagio cresce per gli assembramenti. Non voglio gestire la diffusione a suon di ordinanze». Il presidente del Veneto lo ha detto in diretta oggi su Facebook, giovedì 26 novembre 2020, snocciolando i dati sulla pandemia da Coronavirus in Veneto e le misure adottate dalla Regione per contrastare la diffusione del virus. Oggi, infatti, nel Veneto entra in vigore l'ultima ordinanza firmata dal governatore.

I dati

Tamponi molecolari fatti ad oggi 2 milioni 734mila, tamponi rapidi 878.756. Isolamento 44437 persone. Positivi da inizio pandemia 134.056 (+3980) - i positivi crescono in proporzione ai tamponi fatti - ricoverati 2579 (+50), in terapia intensiva si trovano 323 persone (-1). Morti 3501 (+72 nelle ultime 24 ore, erano 76 il giorno prima).

Appello agli infermieri

Un appello agli infermieri del sistema sanitario del Veneto a prestare servizio straordinario, oltre l'orario normale in corsia, nelle Case di riposo della regione è stato lanciato oggi dal governatore Luca Zaia.«Chiediamo a chi lo può fare - ha detto Zaia - di poter prestare la propria opera, extra orario di lavoro, presso le case di riposo. È volontariato, ma sarà retribuito, 35 euro all'ora. Faccio appello a tutto il nostro personale infermieristico, magari anche solo per fare un'ora nelle Rsa, perchè sono in estrema sofferenza. Mentre c'è chi parla di Natale, dei regali e del cenone, nelle case di riposo abbiamo anziani isolati a causa del virus che non vedono più i parenti da mesi».

