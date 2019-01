È stato il padre della Protezione Civile e tutto il Dipartimento oggi gli ha dato l'ultimo saluto, dal suo capo Angelo Borrelli a decine di volontari arrivati da tutta Italia. I funerali di Giuseppe Zamberletti sono stati un grande omaggio a un uomo che ha saputo cambiare la gestione delle emergenze in Italia e per questo il nome della Protezione Civile si leggeva ovunque, dalla bandiera appoggiata sul feretro alla fotografia posta di fianco all'altare, nella basilica di San Vittore a Varese, dove l'ex ministro è morto sabato all'età di 85 anni.



Sono stati funerali di Stato quelli celebrati questa mattina dall'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha voluto ringraziare «un uomo che ha fatto tanto per questo Paese». Commissario straordinario in occasione del terremoti nel Friuli del 1976 e poi di quello in Campania e Basilicata del 1980 e ministro per il coordinamento della Protezione civile nel 1981, Zamberletti è stato «il nostro nobile padre fondatore e la nostra guida per oltre 40 anni», come ha sottolineato Borrelli che ha preso la parola al termine della funzione, ricordando anche qual era la situazione in Italia in quegli anni: «Era qui a Varese quando seppe di esser stato nominato commissario in Irpinia. Andò subito a Genova per prendere un volo per Napoli, ma gli venne detto che l'aereo era pieno e di mettersi in lista d'attesa. Questo era il nostro Paese».



Proprio dall'Irpinia e dal Friuli, ma anche dall'Emilia e dalla Toscana, sono arrivati volontari e rappresentanti delle istituzioni per rendere omaggio a «un uomo che si è curato delle ferite dell'umanità», come ha detto monsignor Delpini in un passaggio dell'omelia. «Peppino», come veniva chiamato dai suoi amici, o «Zorro», il suo soprannome invece tra i radioamatori, è stato infatti un uomo che «ha sofferto» come ha ricordato l'arcivescovo di Milano ma poi ha dato vita «a un sistema di cura per le disgrazie nazionali», a «un modello organizzativo di alta qualità e di ideali affascinanti.» Ha sofferto anche la scomparsa a soli 14 anni del fratello minore Domenichino, che ora ha raggiunto nella tomba di famiglia al cimitero del Sacro Monte. Lì è nato e cresciuto, lì i suoi genitori avevano un albergo. «Sono un sacromontino» era la frase che ripeteva spesso. Ma non sarà ricordato solo a Varese perché il suo modello organizzativo é ora «di esempio per l'Unione Europea» e «noi tutti porteremo avanti la sua eredità e il suo insegnamento», come ha assicurato il capo della Protezione Civile. Che sabato ha perso il suo primo padre.

Martedì 29 Gennaio 2019, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA