Caso Zarate, minacce alla Iena che aveva realizzato il servizio (non andato in onda)

Il servizio sul presunto pagamento in nero di Zarate da parte della Lazio non è andato in onda, ma sul web sono già arrivate le minacce alla Iena Filippo Roma, che si è occupato dell'inchiesta. Filippo Roma ha pubblicato un post su Instagram nel quale appare un commento cerchiato di rosso che non fa riferimento esplicitamente alla vicenda Zarate, ma i dubbi che sia collegato ad essa sono pochi: «Una me*** come te, co 'sta faccia da ca***, giusto della Roma poteva esse. Pezzo di me***, magari te tirano una pistolettata in faccia». Il tutto perché sui social girano delle foto di Filippo Roma allo Stadio Olimpico con la sciarpa giallorossa. Roma ha voluto chiarire sui social che l'inchiesta non ha nulla a che vedere con la passione calcistica: «Non ho realizzato questa inchiesta perché sono anti laziale ma semplicemente perché ho fatto il mio mestiere di inviato. Se la stessa vicenda avesse riguardato la Roma state certi che il servizio lo avrei realizzato lo stesso. Perché chi fa il mio lavoro quando si imbatte in una notizia non può che diffonderla». Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA