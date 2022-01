Zona arancione, boom di comuni in Calabria e Sicilia da domani con le nuove restrizioni. A rischio Marche, Liguria e Veneto

Zona arancione, è boom di Comuni che in Calabria e Sicilia da domani dovranno applicare le nuove restrizioni previste per il cambio di colore dalla zona gialla e che comprendono, tra le altre, limitazioni agli spostamenti fuori dal Comune. E a rischio arancione ci sono anche tre Regioni: Marche, Liguria e Veneto. In zona arancione, in base alle nuove disposizioni che prevedono il possesso del super Green pass, le restrizioni si applicano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati