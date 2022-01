Zona arancione, le regole: bar, spostamenti, negozi, cosa cambia per vaccinati e No vax. In Italia torna l'incubo (e la Liguria è vicina)

L'allarme contagi è alto, ma la soglia di pericolo è ben diversa rispetto a un anno fa quando gli italiani per la prima volta scoprivano la divisione in colori delle proprie regioni. Ora che mezza Italia è in giallo e per alcune (vedi Liguria) si riavvicina l'incubo arancione, tornano di moda le restrizioni. Che per merito dei vaccini saranno ben diverse: chi ha il Super Green pass vedrà la sua vita cambiare per poco o niente. Ben diverso il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati