Zona gialla, rossa, arancione (e rafforzata): regole e divieti, la guida completa

Il nuovo Dpcm che varrà fino al 6 aprile, il martedì dopo Pasqua, conserva il sistema per fasce e le relative restrizioni. Una vera giungla di norme in cui non è facile districarsi. Premesso che fino al 6 aprile sarà vietato superare i confini della propria Regione se non per motivi di lavoro, salute o urgenza, ecco un vademecum ragionato in base al colore della Regione o del Comune o Provincia, visto che ormai molte misure sono territorialmente mirate a causa della diffusione delle variante del Covid-19.

Zona gialla

Si può uscire di casa solo dalle 5 del mattino alle 22 di sera.

Al ristorante o al bar si può andare solo fino alle 18. Dopo le 18 per i ristoranti è possibile l'asporto fino alle 22, mentre per i bar è vietato l'asporto per evitare assembramenti fuori dai locali.

Una volta al giorno, tra le 5 e le 22, due persone (oltre ai minori di 14 anni) possono andare a trovare parenti e amici.

Dal lunedì al venerdì si può andare a fare shopping nei centri commerciali che invece sono chiusi nel week-end e nei festivi.

Dal 27 marzo sarà possibile andare al cinema, a teatro e visitare i musei (ma solo su prenotazione) anche nel week-end.

E' possibile andare nei parchi e nei centri sportivi e svolgere attività sportiva all'aperto. Palestre e piscine restano chiuse

Aperti parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Si può andare nella seconda casa anche fuori Regione, a condizione che questa non si trovi in zona rossa o arancione scuro

Vietato organizzare feste o parteciparvi e stare in auto con più di tre persone non conviventi.

Resta l'obbligo della mascherina all'aperto e in tutti i luoghi aperti al pubblico e del distanziamento di almeno un metro.

Zona arancione

Rispetto alle misure valide per la zona gialla, in quelle arancioni i ristoranti e bar sono chiusi per l'intera giornata. E dal 27 marzo non sarà possibile andare al cinema, a teatro e visitare un museo durante il fine settimana.

Vietato andare fuori dal proprio Comune (se si abita in un centro con meno di 5mila abitanti si possono varcare i confini comunali per un raggio massimo di 30 chilometri).

Nelle zone ARANCIONE SCURO a queste regole si aggiunge il divieto di raggiungere la seconda casa.

Zona rossa

Oltre alle restrizioni delle zone gialle, arancioni e arancione scuro, in zona rossa le scuole sono chiuse. Anche quelle per l'infanzia e le elementari.

I negozi sono chiusi, tranne quelli di generi alimentari, farmacie e tabaccai. Chiusi anche parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Si può uscire di casa dalle 5 alle 22 solo per validi motivi di lavoro, salute e urgenza. E si possono superare i confini del proprio Comune esclusivamente per le stesse ragioni.

E' vietato raggiungere la seconda casa (anche in Regione) fuori dal proprio Comune e non si possono ospitare parenti o amici nelle propria abitazione.

L'attività sportiva o motoria è consentita solo nei pressi della propria abitazione. I parchi sono chiusi.

